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    Konya'da boşanma aşamasındaki genç, sinirlenip yol ortasında aracını yaktı

    Konya'da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 18:23
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    Konya'da boşanma aşamasındaki genç, sinirlenip yol ortasında aracını yaktı

    Saat 17.15 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 42 JJ 665 plakalı hafif ticari araç ile caddeden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27), yol ortasında durdu.

    ARACI YOL ORTASINDA ATEŞE VERDİ

    İddiaya göre eşi ile boşanma aşamasında olan Bayram A., yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe vererek yaktı. Araç bir anda alevler içerisinde kalırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

    Konya da boşanma aşamasındaki genç, sinirlenip yol ortasında aracını yaktı #1

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, Bayram A. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Konya da boşanma aşamasındaki genç, sinirlenip yol ortasında aracını yaktı #2

    Konya da boşanma aşamasındaki genç, sinirlenip yol ortasında aracını yaktı #3


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