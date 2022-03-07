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    Konya'da buzu kırıp daldıkları gölde 'Kadınlar Günü' mesajı verdiler

    Konya'da kurbağa adam olarak bilinen su altı polisleri, donduğu için buzla kaplı olan baraj gölüne dalıp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan mesajlar verdi.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 17:42
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    Konya'da buzu kırıp daldıkları gölde 'Kadınlar Günü' mesajı verdiler

    Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Su Altı Grup Amirliği ekipleri,  'Kadınlar Günü' nedeniyle eksi 10 derecenin etkisiyle donduğu için buzla kaplı baraj gölüne dalış yaptı.

    SU ALTINDA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

    Dalgıç polisler su altında daha önce kağıda yazdıkları 'Hanımını döven Allah’a ve Resulüne hasım olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum' hadisi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözü ile 'Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle… Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' mesajlarıyla Kadınlar Günü'nü kutladı.

    Daha sonra da  gül yaprakları attı.

    Konya da buzu kırıp daldıkları gölde Kadınlar Günü mesajı verdiler #1

    Konya da buzu kırıp daldıkları gölde Kadınlar Günü mesajı verdiler #2

    Konya da buzu kırıp daldıkları gölde Kadınlar Günü mesajı verdiler #3

    Konya da buzu kırıp daldıkları gölde Kadınlar Günü mesajı verdiler #4

    Konya da buzu kırıp daldıkları gölde Kadınlar Günü mesajı verdiler #5

    Konya da buzu kırıp daldıkları gölde Kadınlar Günü mesajı verdiler #6


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