Konya'da çakar ve siren sistemi bulunan araç çekildi Konya polisi tarafından yapılan denetimde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle durdurulan otomobilde çakar lamba ve siren sistemi bulundu.

Ülke genelinde trafiği tehlikeye sokan ve yetkisiz çakar kullanan araç sayısı oldukça arttı.

Trafikte çok fazla şikayet edilen konuların başında gelen siren ve çakar kullanımına İçişleri Bakanlığı müdahale etti.

81 ile gönderilen talimatla sık sık denetimlerin yapılması istendi.

Bu kapsamda Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Caddesi üzerinde görev yaptıkları esnada siyah renkli bir aracın abart egzoz ile çevreye rahatsızlık vererek seyrettiği ve ön ızgarasında kapalı halde çakar tertibatı olduğunu fark etmeleri üzerine aracı takibe aldı.

Trafik ekipleri tarafından takip edilen araç, Mevlana Caddesi İstiklal Harbi Şehitliği önünde durduruldu.

Araçta tespit edilen yasaklar

N.İ. isimli şahsa ait olan araçta yapılan incelemede çakar lamba ve siren tertibatı, kumanda ile kontrol edilen air süspansiyon sistemi, abart egzoz ve cam filmi olduğu tespit edildi.

N.İ. isimli şahsa, usulsüz teknik değişiklik, emniyet kemeri kullanmamak, abart egzoz, çakar lamba ve siren tertibatı, cam filmi maddeleri gereğince 9 bin 951 lira cezai işlem uygulandı.

Araç çekiciyle götürüldü

Ayrıca sürücü şahsın 100 ceza puanını doldurduğu için sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu. Araç eksikliklerinin giderilmesi için çekici vasıtasıyla götürüldü.