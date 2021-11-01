Konya'da çift römorklu traktör ile otomobil kavşakta çarpıştı

Konya'da çift römorklu traktör ile otomobil kavşakta çarpıştı

Ereğli ilçesinde çift römorklu traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

M.G. yönetimindeki 42 V 5568 plakalı çift römork takılı pancar küspesi yüklü traktör ile K.K. idaresindeki 06 CGC 161 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

Otomobilin, traktörün ikinci römorkunun arka köşesine çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



