Konya'da dağlık alanda ot toplarken bayılan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı Konya'da çay otu toplamak üzere dağlık alana çıkan ve burada baygınlık geçirerek ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Ali Ünal'ın tansiyonun yükselmesi sonucu bayıldığı öğrenildi.

İHA

Ot toplarken canından oluyordu..

Konya'da yaşanılan olayda, 65 yaşındaki Ali Ünal, yanında bulunan kişiler ile birlikte Başlamış ile Burunsuz mahalleleri arasındaki Yıldız Dağı'nın zirvesine çay otu bitkisi toplamak üzere çıktı.

Ot topladığı esnada rahatsızlanarak baygınlık geçiren Ali Ünal’ın yanındaki arkadaşları 112’yi arayarak yardım istedi.

Dağlık alanda bayıldı

Bunun üzerine dağlık alanda baygınlık geçiren Ali Ünal’ı kurtarabilmek için harekete geçen Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 sağlık ekipleri seferber oldu.

Ünal’ın baygınlık geçirdiği zirveye yakın alana ulaşım sağlayan bir yol olmaması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri yaya olarak olay yerine intikalini sürdürürken, Konya’dan da hareket eden bir hava ambulansı dağlık alana gelerek iniş yaptı.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin yaya olarak ulaştığı Ünal, sedye ile zorlu arazide bir süre taşınarak dağlık alana iniş yapan hava ambulansına nakledilerek, Konya’ya sevk edildi.

Tansiyonun yükselmesi sonucu bayıldığı öğrenildi

Dağlık alanda tansiyonunun yükselmesi sonucu baygınlık geçirdiği belirlenen Ünal’ın bilincinin kapalı olduğu ancak nefes alıp verdiği öğrenildi.