Konya'da direğe çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı Konya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil, alev alarak yandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

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İHA

Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde, havaalanından merkez istikametine seyir halinde olan Hakan Hilal Tekin idaresindeki 42 ATR 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Yangın kontrol altına alındı

Kazada otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ağır yaralanan sürücü Hakan Hilal Tekin ve yolcu olarak bulunan Muhammed Emin Karaoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sürücü Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Muhammed Emin Karaoğlu'nun de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)