Konya'da doğum günü kutlamasında helyum gazı patlaması: 2 yaralı Konya'da doğum günü kutlaması için hazırlanan balonların şişirilmesi amacıyla kullanılan helyum gazının bulunduğu tüp patladı. Patlamada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

İHA

Konya'daki doğum gününde faciaya ramak kaldı..

Akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında doğum günü etkinliği için hazırlanan balonların şişirilmesi için kullandığı öğrenilen helyum gazının bulunduğu tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın etkisiyle 30 yaşındaki Ö.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinde yanık nedeniyle, 2 yaşlarındaki bir çocuk ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE YANGIN ÇIKTI

Patlamanın yaşandığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaralanan Ö.Ç. ve ismi öğrenilemeyen çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)