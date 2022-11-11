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    Konya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine ceza yağdı

    Konya'da arkadaşının otomobiliyle drif yapan ehliyetsiz sürücü A.D.'ye 12 bin 799 TL, otomobilin sahibi arkadaşına da 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı.
    • 11.11.2022 - 12:59
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    Konya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine ceza yağdı

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesi’nde A.D., arkadaşına ait otomobille drift yaptı.

    O ana ait görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden arkadaşı, 'Reis yapıyor sporunu' ve 'Doğum gününde dönen adam' yazısıyla sosyal medyada paylaştı.

    Videolardan tespit edildi

    Emniyet Müdürlüğü’nün kurumsal sosyal medya hesabına videonun şikayet edilmesi üzerine, konu trafik ekiplerine bildirildi. Ekipler yaptığı araştırmada sürücünün A.D. olduğunu saptadı.

    Drift atana da, otomobilin sahibine de ceza yağdı

    DHA'nın haberine göre, ehliyetsiz olduğu belirlenen A.D. hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'drif yapmak' suçundan 12 bin 799 TL ile ismi açıklanmayan otomobilin sahibi hakkında da 'sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı.

    Konya da drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine ceza yağdı #1

    Konya da drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine ceza yağdı #2

    Konya da drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine ceza yağdı #3


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