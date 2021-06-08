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    Konya'da drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu

    Konya'da otomobilleriyle drift yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan R.Y. ve Ö.Ö.'nün ehliyetine el koyulurken, 15 bin 670 lira ceza uygulandı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 18:06
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    Konya'da drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu

    Selçuklu ilçesinde, trafiğe açık caddede otomobilleriyle drift yapan R.Y. ve Ö.Ö., bu anlara ait görüntülerini de sosyal medyada paylaştı.

    EHLİYETİNE EL KOYULAN SÜRÜCÜLERE 15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. R.Y. ve Ö.Ö.'nün ehliyetine 2 ay süreyle el koyulurken, adli işlem başlatıldı ve toplam 15 bin 670 lira ceza kesildi.

    Konya'da drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu VİDEO

    Konya da drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu #1

    Konya da drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu #2

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