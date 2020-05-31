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- Konya'da dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Konya'da dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve ardından otomobiliyle ağaca çarpan alkollü sürücüye, 5 bin 894 lira ceza uygulandı.
- DHA
- 31.05.2020 - 09:33
Konya'nın Karatay ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, Mehmet K. yönetimindeki 42 ACA 128 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Sürücü Mehmet K. 'dur' ikazına uymayıp, hızını artırarak, kaçmaya başladı.
POLİSTEN KAÇARKEN AĞAÇA ÇARPTI
Polis ile yaşanan kovalamaca sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak, durdu.
Sürücü ile yanında bulunan Yaşar K., kazayı yara almadan atlattı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 5 BİN 894 LİRA PARA CEZASI
Polis ekiplerince yapılan testte Mehmet K.'nin 0.95 promil alkollü olduğu belirlendi.
Alkollü sürücüye, 'sokağa çıkma yasağına uymama', 'alkollü araç kullanma', 'ters şeritten ilerleme' ve 'dur ikazına uymama' suçlarından toplam 5 bin 894 liralık para cezası kesildi.