Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
480.349
-1.26%
EXEN Coin
20.00
-3.79%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Konya'da eğlence mekanlarına baskın yapıldı

    Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken hizmet verdiği belirlenen 5 alkollü eğlence mekanında yakalanan 203 kişiye toplam 1 milyon 278 bin 900 TL ceza uygulandı.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da eğlence mekanlarına baskın yapıldı

    Koronavirüs risk haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, polis tedbirler kapsamındaki denetimlerini artırdı.

    Polis, kapalı olması gerekirken açık olan ve daha önceden mühürlenen eğlence mekanının yine açık olduğunu tespit etti.

    Bunun üzerine 5 alkollü eğlence mekanına operasyon düzenledi.

    KANEPENİN İÇİNE GİRDİ

    Mekanlardan birinde polisin geldiği görenlerden bazıları kanepe altına ve mutfak dolabına saklandı.

    Polis, ayrıca kumarhaneye dönüştürülen bir iş yerine de operasyon düzenledi. İş yerindeki tombala makinesi, kamera, televizyon, kart ve pullara el konuldu.

    Konya'da eğlence mekanlarına baskın yapıldı ViDEO

    Konya da eğlence mekanlarına baskın yapıldı #1

    1 MİLYON 278 BİN 900 TL CEZA KESİLDİ

    Eğlence mekanlarındaki 176 kişi ile kumarhaneye dönüştürülen iş yerindeki 27 kişiye toplam 203 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi' ihlalden 1 milyon 278 bin 900 TL ceza uygulandı.

    Kumarhane ve eğlence mekanı sahipleri hakkında ise 'Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçlarından  adli işlem başlatıldı.

    Konya da eğlence mekanlarına baskın yapıldı #2

    Konya da eğlence mekanlarına baskın yapıldı #3

    Konya da eğlence mekanlarına baskın yapıldı #4

    Konya da eğlence mekanlarına baskın yapıldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir