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Konya'da ehliyetini yeni alan sürücü tekrar alkollü araç sürerken yakalandı

Konya'da ehliyetini yeni alan sürücü tekrar alkollü araç sürerken yakalandı Konya'da alkollü olarak direksiyona geçen sürücü, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Alkollü sürücü, "Ehliyetimi 1 hafta önce almıştım" diye bağırıp cüzdanını yere attı. Sürücünün yanındaki alkollü arkadaşının araç yanında uyuması da dikkat çekti.