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    Konya'da gıda dolabı girip video çeken gence esnaf tepkili

    Konya'da bir iş yerinin gıda dolabına girip video çeken ardından da sosyal medya hesabından paylaşan gence suç duyurusunda bulunuldu. Olayın yaşandığı yerde esnaflar gence tepki gösterdi.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 00:10
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    Konya'da gıda dolabı girip video çeken gence esnaf tepkili

    Konya’nın Karatay ilçesinde bulunun ve 'Kadınlar Pazarı' olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı'nda İ.B. isimli bir gencin gıda maddelerinin bulunduğu şarküteri dolabına girerek video çekmesinin ardından, pazar esnafı yaşanan olaya tepki gösterdi.

    İŞ YERİNE 6 BİN 77 LİRA PARA CEZASI

    ‘Konya Adana’yı geçti’ yazarak paylaşılan görüntülerin tepki çekmesi üzerine İ.B. görüntüyü sosyal medya profilinden sildi.

    Tepkiler üzerine İ.B. hakkında, ‘kamu sağlığını tehlikeye atma’ suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunuldu.

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şube Müdürlüğü ekipleri, videonun çekildiği iş yerine giderek hijyen kurallarına uymamaktan 6 bin 77 lira idari para cezası kesti.

    Konya da gıda dolabı girip video çeken gence esnaf tepkili #1

    ''HİJYEN KURALLARIYLA İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ''

    Olaya tepki gösteren esnaf Rıfat Okutan, Sabahki olay bizi kesinlikle bağlamıyor. Kadınlar Pazarı esnafını da bağlamıyor. İşini tamamen yanlış yapmasıyla alakalı. Kadınlar Pazarı olarak işimizin başındayız. Temiz ve hijyenik olarak işimize devam ediyoruz. Bütün Konya halkına da yalnızca bir yerde olan olaydan dolayı bütün pazarı ilgilendirmediğini düşünüyoruz. Bütün Konyalıları da tekrar alışveriş yapmaya bekliyoruz. Hijyen kurallarıyla işimizin başındayız” dedi.

    Konya da gıda dolabı girip video çeken gence esnaf tepkili #2

    ''KONYA, ADANA'DAN DAHA SICAK''

    Esnaf Erdoğan Canfeda ise, “Olay, dün olmuş herhalde. Buradaki gençler artık şaka niyetine mi, farklı bir niyetle mi yaptılar bilmiyoruz. Şarküteri dolabının içerisine giriyor, ‘Konya Adana’dan daha sıcak’ düşüncesiyle. O da içinde gıda mamulleri olduğu için sıkıntı çekiyor. Kendisi de sosyal medyaya çekmiş. Bugün de Tarım Müdürlüğünden geldiler zaten” ifadelerini kullandı.

    Konya da gıda dolabı girip video çeken gence esnaf tepkili #3

    ''GENÇLERİN YAPMIŞ OLDUĞU BİR CAHİLLİK''

    Vatandaşların alışveriş yapabileceğini belirten Canfeda, “Bu bir kişiye bağlanmaması lazım. Aslında Kadınlar Pazarımız iyi, güvenilir bir pazar. Herkesin rahatlıkla alışveriş yapmaya münasip bir pazar. Bu tür şeyler de oldu mu ister istemez insanlar etkileniyor, ‘Acaba her taraf mı böyle’ diye. Halbuki değil. Gençlerin yapmış olduğu bir cahillik. Yapılmaması gerekirdi. O gencin gıda dolabının içerisine girmesi hoş olmadı. Bunun ceremesini bugün Kadınlar Pazarının esnafı olarak hepimiz çektik” diye konuştu.

    Konya da gıda dolabı girip video çeken gence esnaf tepkili #4

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