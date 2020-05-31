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- Konya'da gömülü çocuk cesedi bulundu
Konya'da gömülü çocuk cesedi bulundu
Yunak ilçesinde yürüyüşe çıkan bir kişi tarafından toprağa gömülü halde bulunan çocuk cesedi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
- AA
- 31.05.2020 - 02:19
Konya’da Yunak - Emirdağ kara yolu Bayatkulu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında gezintiye çıkan kişi, açık alandaki tümseği fark etti.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Tümseği ayağıyla eşeleyince çöp poşetine sarılı çocuk cesedini gören kişi durumu jandarmaya bildirdi.
Yaklaşık bir ay önce öldüğü ve 1-2 yaşlarındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen ceset, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.