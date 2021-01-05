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    Konya'da husumetlilerinin evini basıp, 4 kişiyi vurdular

    Yunak ilçesinde Erol Ö. ve Ersin Ö., para meselesi yüzünden husumetli oldukları Dursun T.'nin evini bastı. 4 kişiyi yaralayan 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına aldı.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 14:31
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    Konya'da husumetlilerinin evini basıp, 4 kişiyi vurdular

    Konya'nın Yunak ilçesi Koçyazı Mahallesi'nde Erol Ö. ve Ersin Ö., para meselesi yüzünden husumetli oldukları iddia edilen Dursun T.  (63) ile ilçe merkezinde karşılaştı.

    Taraflar arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmanın ardından yaşadıkları mahalleye dönen Erol Ö. ve Ersin Ö. ruhsatsız tabancayla, Dursun T.'nin evine gidip, ateş etti.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Dursun T., eşi Elife T. (64), kızı Rabia T. (23) ve akrabası Mehmet Ö. (61) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

    Konya da husumetlilerinin evini basıp, 4 kişiyi vurdular #1

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