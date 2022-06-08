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    Konya'da husumetlisinin iş yerine saldıran 2 kardeş, misafiri vurdu

    Konya'da iki kardeşin aralarında husumet bulunan kişinin iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda, iş yerinde misafir olarak bulunan bir kişi kafasından yaralandı.
    • 08.06.2022 - 21:10
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 21:40
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    Konya'da husumetlisinin iş yerine saldıran 2 kardeş, misafiri vurdu

    Saat 18.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak üzerinde bulunan bir terzinin deposunda meydana gelen olayda, İsmail G. ile kardeşi Ümit G. iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan sokak üzerinde terzilik yapan Mehmet Akif T.’yi vurmak için iş yerine geldi.

    İş yerine silahlı saldırı

    İki kardeş yanlarında bulunan av tüfeği ile rastgele iş yerine ateş açtı. Bu sırada açılan ateş sonucu iş yerine misafirliğe gelen Sabri T. (50) kafasından yaralandı.

    Silahın hedefi olan misafirin hayati tehlikesi sürüyor

    Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kafasından yaralanan Sabri T. vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre, Sabri T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Konya'da husumetlisinin iş yerine saldıran 2 kardeş, misafiri vurdu VİDEO

    Konya da husumetlisinin iş yerine saldıran 2 kardeş, misafiri vurdu #1

    Konya da husumetlisinin iş yerine saldıran 2 kardeş, misafiri vurdu #2

    Konya da husumetlisinin iş yerine saldıran 2 kardeş, misafiri vurdu #3


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