Konya'da iki kahvehanedeki 14 kişiye ceza kesildi

Polis ekiplerince iki kahvehaneye düzenlenen operasyonda 14 kişiye ceza uygulanırken, işletmecilerin hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Polis ekiplerince merkez Selçuklu ilçesindeki iki kahvehanenin açık olduğunu ve içeride oyun oynandığını belirledi.

14 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

İki iş yerine yapılan baskında, koronavirüsle mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri ve kapalı alanda sigara içtikleri belirlenen 12 kişiye idari işlem uygulandı.

İş yerlerinin işletmecileri M.K. ve A.D.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.