Konya'da internetten alışveriş yapan kişi 9 bin 500 lira dolandırıldı Konya'da çapa motoru almak için internette gezinirken ucuz ürüne dikkat çeken başka bir siteye link üzerinden yönlendirilen kişi, 9 bin 500 lira olan ödemeyi yaparak çapa motorunu sipariş etti. Bir süre sonra aynı siteden "Hatalı işlem yaptınız, 9 bin 500 lirayı tekrar göndermeniz gerekiyor" denilince dolandırıldığını anladı.

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İHA

Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor.

Böylece vatandaşları tuzağına düşürüyorlar..

Bunun son örneği Konya'da yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çapa motoru almak için internette araştırma yapan 43 yaşındaki Ahmet Tayfur, diğer ürünlere göre fiyatı daha uygun olan ürünü incelemeye başladı.

İncelediği link içerisindeki ürünün uygun fiyat olması nedeniyle Ahmet Tayfur, site üzerindeki dolandırıcıların ağına takıldı.

9 bin 500 lirasını kaptırdı

Dolandırıcıların kendine gönderdiği linkten ürün fiyatının tamamının ödenmesi halinde kargonun kendisine gönderileceği bilgisi üzerine Ahmet Tayfur, link üzerinden 9 bin 500 lira olan ödemeyi yaptı.

"Hatalı işlem yaptınız, yeniden para gönderin" denilince dolandırıldığını anladı

Bir süre sonra dolandırıcılar, Ahmet Tayfur ile tekrar iletişime geçerek "Hatalı işlem yaptınız. 9 bin 500 lirayı tekrar göndermeniz gerekiyor" dedi.

Bunun üzerine dolandırıldığını fark eden Ahmet Tayfur, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“Vatandaşlar ucuz diye başka tanımadığı bilmediği insanlardan alışveriş yapmasınlar”

Dolandırıcıların ağına takılarak 9 bin 500 lirasından olan Ahmet Tayfur, şunları söyledi:

İnternet üzerinden alışveriş sitelerinden çapa motorunu alabilmek için araştırma yapıyordum. Hesaplı bir ürün denk geldi, mesaj gönderdim bana numarasını gönderdi. Bu numara üzerinden aradım konuştuk ve pazarlığını yaptık. Sonra bana bir link attı beni yönlendirerek bu link üzerinden çapa motorunun anaparası olan 9 bin 500 lirayı gönderdim. Daha sonra hayırlı olsun iki tarafa diyerek telefonu kapattık.



5 dakika geçmeden aracılık yapan sitenin muhasebe departmanından olduğunu söyleyen kişi aradı beni. Para transferinizde eksiklik olduğundan dolayı aynı parayı tekrar yatırmamı önceki yatan paramı da hesabıma geri göndereceklerini söylediler. Ben şüphelendim neden böyle bir şey yapıyorsunuz diye? Ben parayı gönderdim neden bir daha göndereyim dedim. Ben bu kişilere beni 5 dakika sonra aramalarını söyleyerek telefonu kapattım. Ben tekrar satıcıyı aradım, durumu anlattım. Ben siparişi iptal ediyorum ücretin iadesini isteyeceğim dedim. O da bana tamam diyerek telefonu kapattı.



Ben bu alışveriş sitesinin asıl müşteri hizmetlerini aradım, oradan da benden bu linki istediler ve bana bu linki kullanmadıklarını sahte olduğunu söylediler. Beni tekrar sahte müşteri hizmetleri aradı ve paranın bir hafta içerisinde iade edileceğini söylediler. Tabii ben bu sırada dolandırıldığımı anladım.



Vatandaşlar ucuz diye başka tanımadığı bilmediği insanlardan alışveriş yapmasınlar. Özellikle bilmedikleri insanların hesabına para gönderirken, satıcı ile hesap numarasının aynı olup olmadığını kontrol etsinler.

“Ürünü satın almak için hemen para gönderilmemesi lazım”

Dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli polis memuru Cafer Maraşlı, "Eğer ürün çok cazip bir fiyattan satışa sunulmuşsa çok iyi araştırılması gerekiyor. Ürünü satın almak için hemen para gönderilmemesi lazım. Bu paralar üçüncü şahısların kullandığı banka hesap numaralarına geçiyor ve ulaşmak mümkün olmuyor. Mutlaka güvenilir sitelerden alışveriş yapılması gerekiyor. Bu sitelerin de sahte olup olmadığını anlamak için, internet adreslerinin kontrol edilmesi şart.” diye konuştu.