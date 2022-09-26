Konya’da jokeyini düşüren at sazlıkta kayboldu

Geleneksel rahvan at yarışları esnasında son düzlüğe girerken virajda savrulan bir yarış atı, jokeyini düşürdü. Sazlıklar arasına girerek kaybolan at, akşam saatlerinde bulunabildi.

Konya’nın Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Soğla bölgesinde, rahvan at yarışları düzenlendi.

Farklı illerden katılımcılarla büyük bir çekişmeye sahne olan yarışlarda, baş, baş altı, büyük ve küçük orta, deste, 4’lü, 3’lü ve 2’li tay, ithal A ve B ile Arap ve İngiliz atları kategorilerinde mücadele verdi.

Virajı alamadı, pistten çıktı

Bu yıl 23’üncüsü yapılan geleneksel rahvan at yarışları sonunda kategorilerinde dereceye giren isimlere kupa ve para ödülleri verildi.

Yarışa Konya Tuzlukçu’dan katılan Murat Altunel’in sahibi olduğu ve jokeyliğini yaptığı “Artro Ahmet” adlı İngiliz yarış atı, son düzlüğe girerken virajı alamayarak pistten çıktı.

At yarışında jokey attan düştü, kaybolan at saatler sonra bulundu VİDEO

At kayboldu

Jokeyinin yere düşerek yaralanmasına ve hastaneye kaldırılmasına yol açan yarış atı, Beyşehir Gölü kıyısındaki sazlıklar arasına girerek kayboldu.

Yarış atının pistten çıktığı anlarda bir görevli de, “At sahadan çıktı ve düştü, ambulans gönderin” anonsu yaparak, yardım istedi.

Gölde bulundu

Sazlıklar arasında aranan ancak uzun süre bulunamayan yarış atının yerinin tespiti için adrese polis, jandarma ve belediye ekipleri geldi.

Jandarmaya ait drone ile havadan yapılan arama esnasında yeri tespit edilen yarış atı, gölde görüldü.

Ancak atı gölden çıkarmak kolay olmadı.

Başına kement atarak yakaladı

Boy çizmesi giyerek suda yeri tespit edilen yarış atına doğru ilerleyen görevliler, atın uzaklaşması üzerine Beyşehirli balıkçılardan yardım istedi.

Kıyıya gelen bir balıkçı teknesi yarış atına yaklaştı ve içerisindekiler başına kement atarak atı yakaladı.

At, daha sonra kıyıya çıkarıldı.

“Başımıza böyle bir şey daha önce gelmemişti”

Ambulansla hastaneye götürüldükten sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edilen jokey Murat Altunel ise başına gelenleri İHA’ya anlattı.

Altunel, “Kayışı kopunca virajda savrulduk. Başımıza böyle bir şey daha önce gelmemişti. Emeği geçen jandarma, polis, belediye, balıkçılardan herkesten Allah razı olsun. Arkadaşlar suyun içine girdi, bir tekneci de yardımcı olunca hep beraber çıkardık. Atta bir sıkıntı yok, artık Tuzlukçu’ya gidiyoruz.” dedi.

Birinciliğine sevinemedi

Yarışta birincilik kupasının sahibi olan Tuzlukçu bölgesinden yarışlara katılan Özen Şahin de, yeğeninin yaşadığı talihsiz kaza sebebiyle birincilik sevincini yaşayamadığını belirterek, “Yarıştığımız kategoride ben birinci oldum ama birincilik sevincini yaşayamadım. At kaza geçirdi. Allah tekrarını göstermesin bir daha. Çok uğraştık. Arkadaşlar çok yardımcı oldu, jandarma, polis, belediye, balıkçılar, çevre halkı Allah hepsinden razı olsun. Çok memnun kaldık bu yardımseverliklerinden.” diye konuştu.