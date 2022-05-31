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Konya'da kaçak silah üreticilerine operasyon düzenlendi

Konya'da kaçak silah üreticilerine operasyon düzenlendi

Konya'da kaçak silah ihbarı üzerine bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.