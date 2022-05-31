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    Konya'da kaçak silah üreticilerine operasyon düzenlendi

    Konya'da kaçak silah ihbarı üzerine bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
    • 31.05.2022 - 04:16
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    Konya'da kaçak silah üreticilerine operasyon düzenlendi

    Konya'da Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bir evde kaçak üretim silahlar bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    32 adet av tüfeği ele geçirildi

    Ekipler tarafından tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada 32 adet av tüfeği, 4 adet havalı tüfek, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca yapımında kullanılan torna makinesi ile 798 adet tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    Konya da kaçak silah üreticilerine operasyon düzenlendi #1

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.E., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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