Konya'da kağıt toplayıcısı karton almaya çalışırken EYP patladı

Konya'da bir kağıt toplayıcısı, yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalıştığı sırası patlama yaşandı. İnceleme yapan polis ekipleri, EYP olduğunu tespit etti.

Saat 18.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak’ta bulunan Cemil Keleş Oğlu İlköğretim Okulu önünde bulunan yer altı çöp konteynerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Suriye uyruklu bir kağıt toplayıcısının konteynerden karton almaya çalıştığı sırada patlama yaşandı.

ÇEVREDEKİ BAZI EV, İŞ YERİ VE ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Patlama sırasında kağıt toplayıcısı yara almazken, çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek çevre güvenliği alındı.

PATLAMANIN NEDENİ: EL YAPIMI PATLAYICI (EYP)

Konteynerde inceleme yapan ekipler, patlamanın nedeninin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. Konteynerde detaylı inceleme yapan ekipler, patlamaya hazır bir el yapımı patlayıcı daha buldu. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanı ekiplerin detaylı araştırmasından sonra el yapımı patlayıcı imha edilmek üzere olay yerinden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin, patlama sırasında olay yerinde bulunan kağıt toplayıcısının ifadesine başvuracağı öğrenildi. Olayın ardından Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri kentte detaylı soruşturma başlattı.





























