Konya’da kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi
Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri, durdukları bir araçta yaptıkları aramada özel yapım 9 adet kağıtlara emdirilmiş bonzai buldu.
- İHA
- 10.02.2021 - 15:51
- Güncelleme : 10.02.2021 - 16:06
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından plakası tespit edilen Y.Y. idaresindeki aracı ilçe girişinde uygulama noktasında durdurdu.
EMDİRİLMİŞ BONZAİ TESPİT EDİLDİ
Araçta arama yapan polis ekipleri, özel yapım olan 9 adet kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 45 BİN LİRA
Araç sürücüsü Y.Y. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 45 bin lira civarında olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Y., Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.