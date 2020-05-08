Konya'da kahvehanedeki 26 kişiye para cezası kesildi

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Polis ekiplerince daha önce mühürlenmiş kahvehaneye düzenlenen operasyonda yakalanan 26 kişiye, 81 bin 900 lira para cezası kesilirken iş yeri yeniden mühürlendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mühürlendiği tespit edilen kahvehanenin, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek yeniden çalışmalarına devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler adrese operasyon düzenledi.

26 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, iş yerinin depo ve bodrum kısmına saklanan 26 kişi yakalandı.

Yakalanan kişilerden biri hakkında da arama kararı olduğu belirtildi.

81 BİN 900 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

26 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 81 bin 900 lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, işletme yeniden mühürlendi.