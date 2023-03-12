Konya'da kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Konya’da kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü ölürken, araçtaki oğlu ise yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya Antalya Karayolu Sefaköy Kavşağı yakınlarında, Konya’dan Seydişehir istikametine seyir halindeki Gökhan Aydın (46) idaresindeki çeşitli inşaat malzemeleri taşıyan 42 BDF 56 plakalı kamyonet, Sefaköy Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Sürücü öldü, oğlu yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gökhan Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan sürücünün oğlu 21 yaşındaki Rıdvan A. ise yaralandı.

Soruşturma sürüyor

Yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.