Konya Beyşehir'de polis ekipleri, başka bir ilden kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirdi.

Konya'nın Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firması ile bir kişiye tabanca mermisi gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, Beyşehir’de faaliyet gösteren kargo firmasının şubesine giderek, sahibine teslim edilmek üzere nakledilmeyi bekleyen kapalı kutuyu açtı.

Armut ve kestanelerin içinden 200 adet mermi çıktı

Kutudan armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 4 kutu halinde 200 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi çıktı.

Şüpheliye işlem yapıldı

İHA'nın haberine göre polis, olayla ilgili olarak bir silah fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen 1 şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet etmekten adli işlem başlattı.

Konya'da kargo kutusundaki armut ve kestanelerin arasından 200 mermi çıktı VİDEO