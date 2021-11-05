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    Konya'da Kayınbiraderlerini bıçaklayan enişte yakalandı

    Ereğli ilçesinde ailevi meseleden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda enişte E.S, kayınbiraderi F.İ. ve K.A’yı bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli de yakalandı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 00:53
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    Konya'da Kayınbiraderlerini bıçaklayan enişte yakalandı

    Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen tartışma kanlı bitti.

    İki grup arasında ailevi meseleden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu enişte E.S, kayınbiraderi F.İ. ve K.A’yı bıçakla yaraladı.

    Konya da Kayınbiraderlerini bıçaklayan enişte yakalandı #1

    ENİŞTE, POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralılardan F.İ. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Olayın şüphelisi E.S. ise polis tarafından yakalandı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Konya'da Kayınbiraderlerini bıçaklayan enişte yakalandı VİDEO

    Konya da Kayınbiraderlerini bıçaklayan enişte yakalandı #2

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