Ereğli ilçesinde ailevi meseleden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda enişte E.S, kayınbiraderi F.İ. ve K.A’yı bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli de yakalandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen tartışma kanlı bitti.

İki grup arasında ailevi meseleden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu enişte E.S, kayınbiraderi F.İ. ve K.A’yı bıçakla yaraladı.

ENİŞTE, POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan F.İ. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Olayın şüphelisi E.S. ise polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da Kayınbiraderlerini bıçaklayan enişte yakalandı VİDEO

