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    Konya'da kiralanan evde kumar oynayan 11 kişiye 42 bin lira ceza

    Ereğli'de kiralık olarak tutulan evde kumar oynayan 11 kişiye, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ve kumar oynamaktan 42 bin 666 lira cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 18:38
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    Konya'da kiralanan evde kumar oynayan 11 kişiye 42 bin lira ceza

    Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişinin kiraladığı evi kumarhaneye çevirdiği belirlendi.

    EMNİYET EKİPLERİ 11 KİŞİYE 42 BİN 666 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULADI

    Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evde yapılan denetimde, içerde kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye kumar oynamak, maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 42 bin 666 lira cezai işlem uygulandı.

    EVDEKİ PARAYA VE İSKAMBİL KAĞITLARINA EL KONULDU

    Evde bulunan 160 lira para ve 108 adet iskambil kağıdına el konuldu. Evi kiraladığı belirlenen kişi hakkında ise kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

    Konya da kiralanan evde kumar oynayan 11 kişiye 42 bin lira ceza #1

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