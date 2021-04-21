Haberler

İç Haber

Konya'da kiralanan evde kumar oynayan 11 kişiye 42 bin lira ceza

Konya'da kiralanan evde kumar oynayan 11 kişiye 42 bin lira ceza

Ereğli'de kiralık olarak tutulan evde kumar oynayan 11 kişiye, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ve kumar oynamaktan 42 bin 666 lira cezai işlem uygulandı.