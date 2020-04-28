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    Konya'da korona tedbirlerine uymayan kafeye baskın

    Selçuklu ilçesinde kafeye yapılan baskında şüpheliler hakkında para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 28.04.2020 - 15:47
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    Konya'da korona tedbirlerine uymayan kafeye baskın

    Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, faaliyete devam eden kafeye yapılan baskında 17 kişi yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir kafenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, faaliyetlerine devam ettiği bilgisine ulaştı.

    17 KİŞİ YAKALANDI

    Bunun üzerine ekipler, kafeye baskın düzenledi. Baskında, biri 20 yaşından küçük, toplam 17 kişi yakalandı.

    Şüpheliler hakkında Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlemin başlatıldığı belirtildi.

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