Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu
DHA

Saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana gelen olayda, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Yalçınkaya Kaynak
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