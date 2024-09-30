Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

DHA
Saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana gelen olayda, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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