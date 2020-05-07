Konya'da kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 825 lira ceza

Polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 825 lira ceza kesilirken, ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı binanın terasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, terasta kumar oynayan ev sahibi E.A. ile 9 kişiyi yakaladı.

EV SAHİBİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler masa üzerinde 18 deste iskambil kağıdı ele geçirirken, şahısların üzerinde ise yaklaşık 21 bin lira buldu.

Ev sahibi E.A. adlı kadın hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçlamasıyla adli yönden işlem başlatılırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulandı.

ŞÜPHELİLERE PARA CEZASI KESİLDİ

Evde kumar oynayan 9 şüpheliye de Kabahatlar Kanunu uyarınca kişi başı 1225'er lira olmak üzere 11 bin 25 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, zanlılara sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 180'er lira olmak üzere 28 bin 620 lira ceza uygulandı.

Ev sahibi ile beraber yakalanan 9 kişiye, toplam 42 bin 825 lira ceza kesildi.