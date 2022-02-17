Euro
15.46
-0.16%
Dolar
13.58
-0.12%
Altın
827.12
1.05%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
571.000
-3.94%
BTXN Coin
38.40
2.07%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Konya'da kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dronla yapılan uygulamada emniyet kemeri takmadığı ve cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere ceza kesildi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 18:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği dronlu denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

    HAVADAN DENETİM

    Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından bugün Beyşehir-Isparta ve Beyşehir-Konya Karayolu güzergahlarında havadan denetimler gerçekleştirildi.

    Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve araç hareket halindeyken cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 34 sürücü hakkında trafik cezası uygulandı.

    104 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

    Havadan kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezaları, kontrol noktalarında bekleyen ekiplerce araçları durdurularak tatbik edildi. 104 aracın kontrol edildiği denetimlerin bundan sonra da devam ettirileceği öğrenildi.

    Konya da kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza #1

    Konya da kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza #2


    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Fatih'te telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü
    3. Sayfa

    Fatih'te telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü

    Unutulmaz yapımların 'baba' karakteri: Gazanfer Özcan
    Kültür Sanat

    Unutulmaz yapımların 'baba' karakteri: Gazanfer Özcan

    Görüş Bildir