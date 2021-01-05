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    Konya'da 'maskesiz otobüse binme' kavgası

    Belediye otobüsüne maskesiz olarak ve HES kodunu göstermeden binmek isteyen kişi, şoför ve bekçiler ile tartıştı.O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 16:01
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    Konya'da 'maskesiz otobüse binme' kavgası

    Konya'nın merkez Meram ilçesi Sultan Cem Caddesi'ndeki otobüs durağında, kimliği açıklanmayan bir kişi, Alaaddin- Alakova seferinin yapıldığı otobüse maskesiz olarak ve HES kodunu göstermeden binmek istedi.

    Konya'da 'maskesiz otobüse binme' kavgası VİDEO

    ÖNCE ŞOFÖRLE SONRA BEKÇİYLE TARTIŞTI

    Şahıs, bu talebi nedeniyle önce kendisini uyaran şoför ile tartıştı.

    Ardından devriye görevi yapan ve kendisine müdahale eden bekçilere tepki gösteren kişi, otobüse alınmadı.

    Bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şoför ve bekçiler ile tartışan kişi, polis merkezine götürüldü. 

    Konya da maskesiz otobüse binme kavgası #1

    Konya da maskesiz otobüse binme kavgası #2

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