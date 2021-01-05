Belediye otobüsüne maskesiz olarak ve HES kodunu göstermeden binmek isteyen kişi, şoför ve bekçiler ile tartıştı.O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Sultan Cem Caddesi'ndeki otobüs durağında, kimliği açıklanmayan bir kişi, Alaaddin- Alakova seferinin yapıldığı otobüse maskesiz olarak ve HES kodunu göstermeden binmek istedi.

Konya'da 'maskesiz otobüse binme' kavgası VİDEO

ÖNCE ŞOFÖRLE SONRA BEKÇİYLE TARTIŞTI

Şahıs, bu talebi nedeniyle önce kendisini uyaran şoför ile tartıştı.

Ardından devriye görevi yapan ve kendisine müdahale eden bekçilere tepki gösteren kişi, otobüse alınmadı.

Bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şoför ve bekçiler ile tartışan kişi, polis merkezine götürüldü.









