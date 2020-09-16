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    Konya'da mısır tarlasında obruk oluştu

    Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 09:47
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    Konya'da mısır tarlasında obruk oluştu

     

    Yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve 350'nin üzerinde obruk bulunan Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir mısır tarlasında yeni bir obruk oluştu.

    30 metre çapında, 15 metre derinliğindeki obruk, tarlada damlama su borularını toplayan işçiler tarafından fark edildi. Obruğun, bir hafta önce oluştuğu tahmin ediliyor.

    HALK TEDİRGİN

    İlçede yaşayan Sezai Akyıldız obruklardan tedirgin olduklarını söyleyerek, "işçiler damlama su borularının toplama sırasında boruların gelmediğini fark edince tarlaya girmişler. Böylelikle obruğu fark etmişler." dedi.

    Konya da mısır tarlasında obruk oluştu #1

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