Konya'da motosiklet levhalara çarpıp şarampole düştü: 2 yaralı

Konya'da Beyşehir-Konya karayolunun 4. kilometresinde, O.Ü. idaresindeki plakasız motosiklet, Beyşehir'den Konya yönüne seyir halindeyken Bayındır Mahallesi yol ayrımında levhalara çarparak devrildi.
Motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı
Menfezden şarampole düşen motosikletten savrulan motosiklet sürücüsü ile yanındaki A.B.Ü. yaralandı.
Durumu ağır olan A.B.Ü. kaza yerine sevk edilen ambulansla Konya'ya nakledilirken, yaralı sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay anı kamerada
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir besi çiftliğinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kara yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen motosikletin Bayındır Mahallesi yol ayrımına geldiğinde önce levhalara çarptığı ardından savrulduğu görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış