Konya'da müşteri gibi davranan kişi, 5 bileziği çalıp kaçtı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, 30 bin lira değerindeki 5 bileziği çalarak kaçtı.
- DHA
- 02.04.2022 - 18:41
Konya'nın Ereğli ilçesi Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı’da meydana gelen olayda, Cemil Kaya'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, bir süre bilezikleri inceledi.
5 BİLEZİĞİ ÇALARAK KAÇTI
Aradığı çeşidin olmadığını söyleyince bunun üzerine Cemil Kaya, komşusundan istenilen çeşidi getirmek üzere yan dükkana gidince 30 bin lira değerindeki 5 adet bileziği çalan hırsızlık şüphelisi kuyumcudan uzaklaştı.
Soyulduğunu anlayan Cemil Kaya, şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.