Konya'da müşteri gibi davranan kişi, 5 bileziği çalıp kaçtı

Konya'da müşteri gibi davranan kişi, 5 bileziği çalıp kaçtı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, 30 bin lira değerindeki 5 bileziği çalarak kaçtı.

Konya'nın Ereğli ilçesi Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı’da meydana gelen olayda, Cemil Kaya'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, bir süre bilezikleri inceledi.

5 BİLEZİĞİ ÇALARAK KAÇTI

Aradığı çeşidin olmadığını söyleyince bunun üzerine Cemil Kaya, komşusundan istenilen çeşidi getirmek üzere yan dükkana gidince 30 bin lira değerindeki 5 adet bileziği çalan hırsızlık şüphelisi kuyumcudan uzaklaştı.

Soyulduğunu anlayan Cemil Kaya, şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.









