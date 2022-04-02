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    Konya'da müşteri gibi davranan kişi, 5 bileziği çalıp kaçtı

    Konya'nın Ereğli ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, 30 bin lira değerindeki 5 bileziği çalarak kaçtı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 18:41
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    Konya'da müşteri gibi davranan kişi, 5 bileziği çalıp kaçtı

    Konya'nın Ereğli ilçesi Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı’da meydana gelen olayda, Cemil Kaya'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, bir süre bilezikleri inceledi.

    5 BİLEZİĞİ ÇALARAK KAÇTI

    Aradığı çeşidin olmadığını söyleyince bunun üzerine Cemil Kaya, komşusundan istenilen çeşidi getirmek üzere yan dükkana gidince 30 bin lira değerindeki 5 adet bileziği çalan hırsızlık şüphelisi kuyumcudan uzaklaştı.

    Soyulduğunu anlayan Cemil Kaya, şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Konya da müşteri gibi davranan kişi, 5 bileziği çalıp kaçtı #1

    Konya da müşteri gibi davranan kişi, 5 bileziği çalıp kaçtı #2

    Konya da müşteri gibi davranan kişi, 5 bileziği çalıp kaçtı #3


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