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    Konya'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu aile hekimi kurtardı

    Nefes borusuna şeker kaçtıktan sonra nefes almakta zorlanan küçük çocuğu aile hekimi kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 29.08.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 14:01
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    Konya'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu aile hekimi kurtardı

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde 1.5 yaşındaki A.İ., babaanne ve ablası ile birlikte Hocacihan 58 Nolu Aile Sağlığı Merkezine geldi.

    Sıra bekledikleri esnada, ablasından şeker alan küçük çocuk bir süre sonra fenalaştı.

    Aile hekimine haber verildi

    Babaanne telaşla torununa su içirirken, olayı gören vatandaşlar ve görevliler de müdahale etmek istedi.

    Çocuğun nefes almakta zorlandığı görülünce sağlık merkezindeki aile hekimine haber verildi.

    Nefes borusuna kaçan şeker çıkarıldı

    Dr. Mustafa Ay, olay yerine gelerek küçük çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkarmayı başardı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Konya da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu aile hekimi kurtardı #1

    Konya da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu aile hekimi kurtardı #2

    Konya da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu aile hekimi kurtardı #3


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