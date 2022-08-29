Konya'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu aile hekimi kurtardı

Nefes borusuna şeker kaçtıktan sonra nefes almakta zorlanan küçük çocuğu aile hekimi kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 1.5 yaşındaki A.İ., babaanne ve ablası ile birlikte Hocacihan 58 Nolu Aile Sağlığı Merkezine geldi.

Sıra bekledikleri esnada, ablasından şeker alan küçük çocuk bir süre sonra fenalaştı.

Aile hekimine haber verildi

Babaanne telaşla torununa su içirirken, olayı gören vatandaşlar ve görevliler de müdahale etmek istedi.

Çocuğun nefes almakta zorlandığı görülünce sağlık merkezindeki aile hekimine haber verildi.

Nefes borusuna kaçan şeker çıkarıldı

Dr. Mustafa Ay, olay yerine gelerek küçük çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkarmayı başardı.

O anlar kaydedildi

İHA'nın aktarımına göre; çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.