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    Konya'da operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı

    Konya’da Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 950 gram kubar esrar madddesi ile oluşturulan kenevir serasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 23:04
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    Konya'da operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Meram ilçesinde yapılan detaylı çalışmalar neticesinde bir eve operasyon düzenledi.

    EVDE 17 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Evde yapılan aramada 16 kilo 950 gram kubar esrar, 2,2 gram esrar ve 1 adet terazi ele geçirildi. Ekiplerin aramasında evin bir bölümünde de kenevir serası oluşturulduğu ortaya çıktı.

    100 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler burada da 100 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Konu ile alakalı 1 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

    Konya da operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı #1

    Konya da operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı #2

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    Konya da operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı #4

    Konya da operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı #5

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