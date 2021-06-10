Konya'da operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı

Konya’da Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 950 gram kubar esrar madddesi ile oluşturulan kenevir serasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Meram ilçesinde yapılan detaylı çalışmalar neticesinde bir eve operasyon düzenledi.

EVDE 17 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada 16 kilo 950 gram kubar esrar, 2,2 gram esrar ve 1 adet terazi ele geçirildi. Ekiplerin aramasında evin bir bölümünde de kenevir serası oluşturulduğu ortaya çıktı.

100 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler burada da 100 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Konu ile alakalı 1 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.