Konya'da otomobil ağaca çarpıp sebze bahçesine girdi: 5 yaralı
İHA

Antalya kara yolunun Beyşehir Sarıköy Mahallesi yakınlarında, Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 42 ACH 382 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.

Yaralı 4 yolcu tedavi altında

Yoldan çıkıp yol kenarındaki bir ağaca çarparak sebze bahçesine giren otomobilin sürücüsü ile araç içerisindeki 4 yolcu yaralandı.

ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)