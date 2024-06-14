Konya'da otomobil ağaca çarpıp sebze bahçesine girdi: 5 yaralı

İHA
Konya Antalya kara yolunun Beyşehir Sarıköy Mahallesi yakınlarında, Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 42 ACH 382 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.
Yaralı 4 yolcu tedavi altında
Yoldan çıkıp yol kenarındaki bir ağaca çarparak sebze bahçesine giren otomobilin sürücüsü ile araç içerisindeki 4 yolcu yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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