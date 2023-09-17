Konya’da otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı
İHA

Konya'da akşam saatlerinde Ereğli ilçesi İvriz yolu üzeri Belceağaç Mahallesi kavşağında, sürücüsü belirlenemeyen 42 E 7334 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elma alım merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerinin bahçesine uçtu.

Kazada 4 kişi yaralandı

Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya’da otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı

Tedavi altındalar

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)