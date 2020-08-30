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    Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

    Konya'da otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 06:33
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    Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

     

    Konya- Ankara karayolu kent merkezi girişinde, Mustafa Yıldız (19) yönetimindeki 42 AFY 419 plakalı otomobil, iddiaya göre önündeki aracın fren yapıp yavaşlaması üzerine çarpmamak için sağ şeride geçmek istedi.

    TAKLA ATTI, KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

    Bu kez sağ şeritteki Kazım Kaya'nın kullandığı 42 EEG 39 plakalı cam yüklü kamyonetin kasasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, taka atıp karşı şeride geçti.

    Konya da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #1

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Mutlu Çapan ve Ahmet Eren ile kamyonet sürücüsü Kazım Kaya yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Soruşturma sürüyor.

    Konya da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #2

    Konya da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #3

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