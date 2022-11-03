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    Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

    Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
    • 03.11.2022 - 04:20
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    Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

    Beyşehir-Konya Karayolu’nun 31. kilometresinde, Konya’dan Beyşehir yönüne seyir halinde olan S.Ü. yönetimindeki 42 H 3674 plakalı otomobil, Hüyük yol ayrımındaki kavşağa geldiğinde N.K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

    8 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Konya ve Beyşehir’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı #1

    Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı #2


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