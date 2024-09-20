Konya'da otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Konya'da Karapınar-Konya karayolunun 20. kilometresinde, Osman Ç. (27) idaresindeki 42 ASY 840 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada sürücü Osman Ç. yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Engin Can Demirtepe (26) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Osman Ç., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Engin Can Demirtepe'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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