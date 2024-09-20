Konya'da otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

Konya'da Karapınar- karayolunun 20. kilometresinde, Osman Ç. (27) idaresindeki 42 ASY 840 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücü Osman Ç. yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Engin Can Demirtepe (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Osman Ç., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Engin Can Demirtepe'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör