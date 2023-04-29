Konya'da otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı'nda, T.K. idaresindeki 06 SR 117 plakalı otomobil ile O.B. (46) idaresindeki 66 ACB 479 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada, 66 plakalı otomobilin sürücüsü O.B. ile aynı araçta bulunan A.B., M.B., S.E.B. ve H.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.