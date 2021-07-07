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    Konya'da otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı

    Konya'da, aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada camdan fırlayan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 22:19
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 22:39
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    Konya'da otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı

    Konya'da, saat 18.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunda aynı yönde ilerleyen iki otomobi çarpıştı.

    Kazada camdan fırlayan 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

    YOLCULAR CAMLARDAN FIRLADI

    Niğde'den Antalya’ya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, aynı yönde ve sol şeritte ilerleyen Musa Özbek’in (32) kullandığı 42 EA 993 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle sürücü Musa Keser’in kullandığı otomobil, savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcular camlardan fırlayarak etrafa saçıldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

    Konya'da otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı VİDEO

    Konya da otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı #1

    3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 1 KİŞİ YARALI

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı otomobil sürücüsü Musa Keser’i Hastaneye kaldırdı. Otomobilden fırlayan sürücü Keser’in eşi Menekşe Keser (51), damadı Abdullah Bircan (28) ile akrabaları Muhteşem Akalı’nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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