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Konya’da pastaneye silahlı saldırı

Konya’da pastaneye silahlı saldırı Konya’da bir iş yerine seyir halindeki araçtan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırdı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, polis silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.