Konya’da pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Konya’nın Kulu ilçesinde pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İHA

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 18.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesinde kavşakta, A.S.G. idaresindeki 42 GF 888 plakalı pikap ile 14 yaşındaki N.A.S.’nin kullandığı plakasız elektrikli bisiklet çarpıştı.

Elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü N.A.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.