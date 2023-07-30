Konya'da pikap, motosiklete çarptı: 1 ölü
İHA

Konya'da saat 23.30 sıralarında Kulu - Dinek Mahallesi yolunun 5. kilometresinde, Kulu’da bir tavuk çiftliğinde işçi olarak çalışan Memduh Çınardere (30), plakası öğrenilemeyen motosikleti ile Kulu’dan Dinek Mahallesi’ndeki evine gittiği sırada aynı istikamete seyir halinde olan İ.A. (28) idaresindeki pikap motosiklete arkadan çarptı.

170 metre sürüklenen motosiklet alev aldı

Yaklaşık 170 metre sürüklenen motosikletin bir parçası pikabın altında kalırken, bir parçası da şarampolde alev alarak yandı.

ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da pikap, motosiklete çarptı: 1 ölü

Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücüsü Çınardere, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Memduh Çınardere yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çınardere’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Şarampolde yanmakta olan motosikletin parçası ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.