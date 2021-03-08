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Konya'da ruhsatsız eğlence mekanına baskın

Konya'da ruhsatsız eğlence mekanına baskın

Koronavirüs risk haritasına göre "çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan ruhsatsız eğlence mekanına yapılan polis denetiminde 24 kişiye ceza kesildi.