Konya'da sahte deterjan operasyonu: 2 gözaltı
Konya'da 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
- AA
- 07.05.2021 - 16:40
- Güncelleme : 07.05.2021 - 17:02
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesindeki bir iş yerinde sahte toz deterjan üretildiğini tespit etti.
Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan buldu.
KARGOYA VERİLECEKTİ
Sahte toz deterjanların kargoya verilmek üzere hazır hale getirildiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından iş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.