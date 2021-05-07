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    Konya'da sahte deterjan operasyonu: 2 gözaltı

    Konya'da 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
    • AA
    • 07.05.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 17:02
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    Konya'da sahte deterjan operasyonu: 2 gözaltı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesindeki bir iş yerinde sahte toz deterjan üretildiğini tespit etti.

    Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan buldu.

    KARGOYA VERİLECEKTİ

    Sahte toz deterjanların kargoya verilmek üzere hazır hale getirildiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından iş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.

    sahte deterjan

    sahte deterjan

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