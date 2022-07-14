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    Konya'da silahını temizleyen genç, yanlışlıkla arkadaşını vurdu

    Konya'da tabancasını temizlediği sırada arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı. Bacağından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • 14.07.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 17:26
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    Konya'da silahını temizleyen genç, yanlışlıkla arkadaşını vurdu

    Konya'nın Selçuklu ilçesi, Horozluhan Mahallesi, Ahit Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde oturan 24 yaşındaki R.E.A., yeni aldığı tabancayı temizlediği sırada yanına arkadaşı Osman K. geldi.

    Yanlışlıkla arkadaşını vurdu

    Osman K., tabancaya bakmak istediği sırada silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık durumu iyi

    Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Osman K. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından vurulan Osman K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Konya da silahını temizleyen genç, yanlışlıkla arkadaşını vurdu #1

    Arkadaşını korumak istedi

    DHA'nın haberine göre, ilk ifadesinde arkadaşı R.E.A.'yı korumak isteyen Osman Kamacı, "Yoldan geçen beyaz renkli bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandım, plakasını alamadım" dedi.

    Fakat kardeşi E.K. ifadesinde gerçeği anlattı.

    Gözaltına alınan genç: Kazayla oldu

    Bunun üzerine R.E.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.E.A, sevki sırasında gazetecilerin, "Arkadaşını neden vurdun?" sorusuna "Kaza ile oldu, istemeden oldu. Silahı yeni almıştım" diyerek cevap verdi.

    Şüpheli R.E.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Konya da silahını temizleyen genç, yanlışlıkla arkadaşını vurdu #2

    Konya da silahını temizleyen genç, yanlışlıkla arkadaşını vurdu #3


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