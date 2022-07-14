Konya'da silahını temizleyen genç, yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Konya'da tabancasını temizlediği sırada arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı. Bacağından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi, Horozluhan Mahallesi, Ahit Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde oturan 24 yaşındaki R.E.A., yeni aldığı tabancayı temizlediği sırada yanına arkadaşı Osman K. geldi.

Yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Osman K., tabancaya bakmak istediği sırada silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Osman K. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından vurulan Osman K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arkadaşını korumak istedi

DHA'nın haberine göre, ilk ifadesinde arkadaşı R.E.A.'yı korumak isteyen Osman Kamacı, "Yoldan geçen beyaz renkli bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandım, plakasını alamadım" dedi.

Fakat kardeşi E.K. ifadesinde gerçeği anlattı.

Gözaltına alınan genç: Kazayla oldu

Bunun üzerine R.E.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.E.A, sevki sırasında gazetecilerin, "Arkadaşını neden vurdun?" sorusuna "Kaza ile oldu, istemeden oldu. Silahı yeni almıştım" diyerek cevap verdi.

Şüpheli R.E.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.